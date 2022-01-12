ABD'de enflasyon açıklandı mı? ABD'de aralık ayı enflasyon ne kadar oldu?

ABD'de 2021 aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7oldu. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5.5'e yükseldi. Beklenti manşet enflasyonun yüzde 7, çekirdek enflasyonun ise yüzde 5.4'e yükselmesi yönündeydi. Söz konusu veri Fed'in önümüzdeki faiz kararlarında etkili olacağı için sadece ABD'de değil küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da yaptığı açıklamada ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" dedi. Bu hafta, Goldman Sachs 2022'de Fed'den 4, Moody's ise 3 faiz artırımı beklediğini açıkladı.