0553 313 94 23

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık" alarma yol açtı

Ülkede 28 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu- ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, hastalık hakkında soruşturma başlatırken, ülkedeki doktorları benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı

23 Ağustos 2019 Cuma 17:15
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık" alarma yol açtı

ANKARA (AA) - ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sağlık kurumlarını harekete geçirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirildi.

Nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtildi.

Açıklamaya göre, CDC yetkilileri vakalar üzerine soruşma başlatırken, ülkedeki tüm doktorları semptomlar üzerine bilgilendirerek benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de sorunun elektronik sigara cihazlarındaki üretim hatasından kaynaklanması ihtimaline karşı vatandaşlardan olağan dışı bir durumla karşılaşmaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

Henüz herhangi bir can kaybına yol açmayan hastalığın salgın hastalık niteliğinde olmadığı, ancak hastalığa yol açan sebebin ortak olduğu tahmin ediliyor.

Hastaların tümü "elektronik sigara" adı verilen tütün ve diğer maddeler ilave edilebilen buhar teneffüs cihazları kullandığı ve büyük bölümünün de yakın zamanda cihazlarında "tetrahidrokannabinol" adı verilen esrar etken maddesi içeren ürünler kullandıklarını belirtti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedildi.

ABD Sağlık Bakanlığı geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımın yüzde 78 oranında arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını bildirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:15
  1. ABD
  2. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi
  3. Akciğer Hastalığı
  4. elektronik sigara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak
    1. Bulut anısına takımlar sahaya siyah..
    2. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    5. GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist..
    6. Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz..
    7. Gaziantep'teki uyuşturucu..
    8. Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan..
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi..
    11. Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri
    12. AK Parti MKYK Toplantısı
    13. Emine Bulut cinayeti
    14. Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3..
    15. Çorlu’da 10. Kültür ve Sanat Festivali..
    16. Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    17. Iraklı Şii din adamından "ABD..
    18. 46 yıllık çalışma plaketle..
    19. Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı
    20. Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı..
    21. Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF..
    22. Karamollaoğlu flaş açıklama: Ümit..
    23. Tonlarca arpa yola saçıldı
    24. Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı tekrar..
    25. Gemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
    26. Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?
    27. Rize mimarisinde yapılan konutları,..
    28. AK Parti MKYK Toplantısı
    29. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu..
    30. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar