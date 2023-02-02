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Dünya ABD'de ekonomik sıkıntı! Başkan Biden, kredi kartları için harekete geçti
Dünya

ABD'de ekonomik sıkıntı! Başkan Biden, kredi kartları için harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden, kredi kartı gecikme ücretlerinin 31 dolardan 8 dolara düşürülmesi de dahil birçok sektörde "gereksiz ücretlerin" azaltılmasını öngören yasa tasarısı için Kongre'ye çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 02:49:00 -
ABD'de ekonomik sıkıntı! Başkan Biden, kredi kartları için harekete geçti

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Rekabet Konseyi'nin dördüncü toplantısında yaptığı konuşmada, rekabeti teşvik etmenin ekonomi gündemlerinin önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda Rekabet Konseyi'ni oluşturduğunu anımsatan Biden, geçen yıl eylül ayında yapılan toplantıda da tüketicilerin maruz kaldıkları "gereksiz ücretleri" ortadan kaldırmanın yollarını aramaya başladıklarını söyledi.

Biden, kredi kartı gecikme ücretlerini düşürmek için bir adım attıklarına işaret ederek, "Kredi kartı şirketleri faturanızı zamanında ödemediğinizde ortalama 31 dolar gecikme ücreti alıyor. Bu ücretleri 8 dolara düşürmeyi öneriyoruz." diye konuştu.

Ekibinin kendi yetki alanında "gereksiz" ücretlerin önüne geçmek için yapabileceklerini belirlemek üzere ülke çapında yetkililerle görüşeceğinin bilgisini veren Biden, Kongre'ye tüketicileri "gereksiz" ücretlerden korumayı öngören yasa tasarısını geçirme çağrısında bulundu.

Biden, iptal edilen uçuşlar sonrası yeniden rezervasyon yaptırmak isteyenlerden veya uçakta çocuklarının yanında koltuk ayırtmak isteyen ailelerden ücret alınmaması, erken fesih cezası olmadan internet veya cep telefonu tarifelerinin değiştirilebilmesi, çevrim içi konser, spor etkinliği ve diğer eğlence bileti ücretlerini azaltılması gibi konularda da Kongre'ye çağrı yaptı.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kredi kartı gecikme ücretlerinin 8 dolara düşürülmesiyle tüketicilerin yılda 9 milyar dolara kadar tasarruf etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ayrıca Biden yönetimi tarafından hazırlanan bir raporda ise teknoloji devleri Apple ve Google mobil uygulama pazarındaki rekabeti bastırmakla suçlanırken, iki şirketin uygulama geliştiriciler için gereksiz engeller ve maliyetler yarattığı kaydedildi.

Raporda, mobil uygulama pazarında rekabeti iyileştirmeye ve tüketiciler için faydaları en üst düzeye çıkarmaya yönelik bir ekosistem çalışması çağrısında bulunuldu.

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