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Dünya

ABD'de durum içler acısı! Sıra sıra dizildiler

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'den kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede hastane morglarının dolu olması nedeniyle "felaket morgları" olarak adlandırılan soğutmalı TIR'lar New York şehrideki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesindeki otoparka park edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:33:00 -
ABD'de durum içler acısı! Sıra sıra dizildiler

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin New York şehrindeki hastanelerde pek çok morgun dolması ve cenazeler için yeterli alan bulunamaması nedeniyle morga çevrilen 50'den fazla soğutmalı TIR kullanılmaya başlandı.

Cesetler şehrin göbeğinde bekletiliyor

New York şehrideki Brooklyn'in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan TIR'ların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken uygulanan yöntemle aynı zamanda cenazecilerin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanlığı sözcüsü, çoğu TIR'ın boş olduğunu ancak boş TIR'larda tutulan tüm cesetlerin yalnızca Corona Virüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi.

Ülkede en fazla ölümün yaşandığı New York eyaletine bağlı New York şehrinde bugüne kadar 14 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Yorumlar

sizofren savar

CHP İKTİDARDA OLSAYDI BİZDEDE AYNI GORUNTULER OLUCAKTI..
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