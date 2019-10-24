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ABD'de Demokratların 2020 yarışını Biden önde götürüyor

ABD'de gelecek yıl kasımda yapılacak başkanlık seçimleri adaylığı için Demokrat isimler arasındaki yarışı, yüzde 27,2 oy oranı ile Joe Biden önde götürüyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:43
ABD'de Demokratların 2020 yarışını Biden önde götürüyor

ABD'de gelecek yıl kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayları arasındaki seçimi ülkenin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde götürürken, Biden'ı Elizabeth Warren takip ediyor.

ABD'de 2020 seçimlerinde, Demokrat Parti içerisinde başkanlık aday adayları arasındaki yarış sürüyor.

Ülkedeki son anketlere göre, Barack Obama döneminin Başkan Yardımcısı Biden ortalama yüzde 27,2 oy oranı ile yarışı önde götürüyor.

Öte yandan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise son aylarda Biden ile arasındaki farkı hızla kapatıyor.

Warren şu anda yüzde 21,8 ile yarışın ikinci sırasında yer alırken, son günlerde geçirdiği kalp krizi ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bernie Sanders'ın ivme kaybettiği görülüyor.

Yarışın başlarında Warren ile ikincilik konusunda yakın oranlara sahip olan Sanders şu an yüzde 17,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tim Ryan bugün yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Nisanda aday adaylığını duyuran ve kampanya döneminde istediğini alamayan Ryan, tekrar Temsilciler Meclisi için aday olacağını ifade etti.

Ryan'ın yarıştan çekilmesi ile 2020 için aday adayı olan Demokratların sayısı 18'e düştü.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:43
  1. 2020 seçimleri
  2. ABD
  3. Demokrat Parti
  4. Joe Biden

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