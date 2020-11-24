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Dünya ABD'de çölün ortasında hayrete düşüren görüntü
Dünya

ABD'de çölün ortasında hayrete düşüren görüntü

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide koyunların sayısını tespit etmeye çalışan biyolog, dikili vaziyette metal monolit buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:55:00 -
ABD'de çölün ortasında hayrete düşüren görüntü

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi.

3,6 metre uzunluğundaki monolit, eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.

Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yerel KSLTV televizyonuna yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi.

Hutchings, monolitin "new wave akımı sanatçıları" ya da Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Destanı" filminin hayranlarından biri tarafından dikilmiş olabileceğini ileri sürdü.

Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyor.

Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, dikdörtgen biçimdeki metal objenin fotoğraflarını paylaştı.

Büro, kaşiflerin bölgeye akın etmesinden duyulan endişe nedeniyle sütunun tam yerine ilişkin bilgi vermezken yaptığı açıklamada, "Federal yönetim arazilerinde izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

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