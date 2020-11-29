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Dünya ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok ortadan kayboldu!
Dünya

ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok ortadan kayboldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok bir anda ortadan kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:08:00 -
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok ortadan kayboldu!

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli bloğun kimliği belirsiz kişilerce kaldırılması ikinci kez paniğe neden oldu. Yetkililer, çölde bulunan bloğun Stanley Kubrick'in 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu.

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırmıştı. Gizemli blok esrarengiz bir şekilde kayboldu. Utah eyaleti Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 'Monolit' olarak adlandırılan ve yasadışı olarak yerleştirilen metal bloğun kimliği bilinmeyen kişilerce Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) kamu arazilerinden kaldırıldığı ifade edildi.

27 Kasım'da kaldırıldığına dair raporlar aldık

Açıklamada, metal bloğun BLM tarafından kaldırılmadığı da belirtilirken, "Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık" ifadelerine yer verildi. Boyu 3,6 metre olan blok helikopter tarafından fark edilmişti.

Filmden esinlenerek yapıldığı öne sürülmüştü

Yetkililer, çölde bulunan bloğun Stanley Kubrick'in 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır" demişti. Bloğun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep etmişti.

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