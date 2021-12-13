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Dünya ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı... Çok sayıda yaralı var
Dünya

ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı... Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:21:00 -
ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı... Çok sayıda yaralı var

Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.

Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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