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Dünya ABD'de çatışma çıktı! Ölüler var
Dünya

ABD'de çatışma çıktı! Ölüler var

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 07:52:00 -
ABD'de çatışma çıktı! Ölüler var

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde ihbar üzerine bir adrese giden polis ile evdeki silahlı saldırgan arasında çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Watauga ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Blue Ridge kasabasında ev sakini ile polisler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin 2'sinin polis, 1'inin saldırgan, 2'sinin ise saldırganın anne ve üvey babası olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine eve giden polis ile girişe barikat kuran ev sahibi arasında yaklaşık 13 saat çatışma yaşandığı belirtildi.

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