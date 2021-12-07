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Dünya ABD'de can kaybı 789 bin 745'e ulaştı
Dünya

ABD'de can kaybı 789 bin 745'e ulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı sayısı son 24 saatte 1540 artışla 789 bin 745'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:00:00 -
ABD'de can kaybı 789 bin 745'e ulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1540 artışla 789 bin 745'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 226 bin 266 artarak 49 milyon 278 bin 724'e çıktı.

Can kaybı 789 bin 745'e ulaştı

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1540 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 789 bin 745'e ulaştı.

California 5 milyon 127 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 356 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 911 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 217’ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 789 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,6’sına en az bir doz, yüzde 63,8’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 23,6’sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 236 milyon kişiye ilk doz, 200 milyon kişiye ikinci doz, 47 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

 

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