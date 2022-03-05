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Dünya ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı
Dünya

ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı

ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden ve 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular, 4 bin kilometrelik yolculuklarının son durağı olan başkent Washington DC'den önceki durakları Maryland eyaletine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:44:00 -
ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı

"People's Convoy" (Halkın Konvoyu) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün sürecek ve toplam 4 bin kilometre katedecekleri yolculuklarına devam ediyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ohio eyaletinden yola çıkan kamyoncular, akşam saatlerinde Washington DC'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Maryland eyaletinin Hagerstown bölgesine geldi.

Kamyoncular, Hagerstown kentinde destekçileri tarafından Amerikan bayraklarıyla karşılandı.

Kamyon şoförleri Washington DC'deki ana yolları kapatmaya hazırlanıyor

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin, 5 Mart Cumartesi günü Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti.

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