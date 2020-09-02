  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor
Ekonomi

ABD'de bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:36:57 -
ABD'de bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle federal bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon doları bulacağını öngördü.

CBO'nun raporunda, bütçe açığında beklenen artışın, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik bozulmalar ve buna yanıt olarak yürürlüğe konan düzenlemelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda, federal bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiği ve bunun geçen yıl kaydedilen açığın 3 katından fazla olduğu bildirildi.

ABD Kongresinin partiler üstü ekonomik araştırma kurumu olan CBO'nun raporunda, bu yılki bütçe açığının, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 16'yı bulmasıyla, 1945'ten bu yana kaydedilen en büyük açık olacağı aktarıldı.

Raporda, 1 Ekim'de başlayacak 2021 mali yılında ise federal bütçe açığının 1,8 trilyon dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi.

CBO, 24 Nisan'da paylaştığı ilk tahminlerde 2020 mali yılına ait bütçe açığının 3,7 trilyon dolar olmasının beklendiğini bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Toplumda kanayan bir yara haline gelen ve aile kurumunu sarsan İstanbul Sözleşmesi'ni KONDA araştırma şirketi aklamaya kalktı.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı