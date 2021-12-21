ABD’de bomba anket! Ruslar gözlerini fena korkuttu

Münübe Yılmaz

Karadeniz’de Ukrayna-Rusya savaşı ihtimalinin her geçen gün arttığı bir ortamda, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov ABD’lilerin Ukrayna yüzünden Rusya ile savaş istemediğini ortaya koydu. Sonuçları yeni yayınlanan YouGov anketinde Amerikalıların büyük çoğunluğu “Askeri maceracılıktan çok iç meselelere yoğunlaşmalıyız” görüşünü savundu.

Yalnızca yüzde 27’si Rusya ile çatışmaya destek veriyor

YouGov’un Charles Koch Enstitüsü ile ortak yaptığı ankette, ABD’lilerin yüzde 48’i, olası bir Rus işgali durumunda Ukrayna’ya destek için Moskova ile savaşmaya şiddetle veya kısmen karşı olduğunu belirtti. Ankete katılanların yalnızca yüzde 27’si Rusya ile çatışmaya destek verirken, yüzde 25’i de konuyla ilgili bir fikrinin olmadığını açıkladı.

“Dış problemler yerine iç meseleler öncelikli olmalı”

Ankete iştirak edenlerin yüzde 73 gibi ezici bir çoğunluğu “ABD, dış politika problemleri yerine iç meselelerine öncelik vermeli” görüşünü ifade ederken, sadece yüzde 7'si “Bizim için dış politika daha öncelikli olmalı” dedi. “ABD’nin askeri hegemonyası genişletilmeli mi” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 40'ı “Hayır” derken, yüzde 32'si “Aynı kalmalı” yanıtını verdi.