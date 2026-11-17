Downdetector verilerine göre, bugün Türkiye saatiyle 18.00 sıralarında Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One gibi bankaların dijital hizmetlerinde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı.

"ZELLE" ÜZERİNDEN YAPILAN TRANSFERLERDE SORUN YAŞANIYOR

İnternet bankacılığına giriş sorunları ve hesap bakiyelerinin görüntülenememesi gibi problemlerin yanı sıra, ABD'deki banka hesapları arasında para gönderip almaya imkan veren dijital ödeme hizmeti "Zelle" üzerinden yapılan transferlerde de sorun yaşandığı aktarıldı.

Chase'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki müşteri destek hesabının bir kullanıcı gönderisine verdiği yanıtta, "Paylaşımınızı gördük ve sizinle iletişime geçmek istedik. Özür dileriz, şu anda internet bankacılığıyla ilgili bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Yaşanan aksaklık için üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BAZI İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI NORMALDEN DAHA UZUN SÜRÜYOR

Bankanın mobil uygulamasında da "Bazı hizmetler şu an kullanılamıyor. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyin." uyarısı yer aldı.

Chase sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanması normalden daha uzun sürüyor ancak müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına hala erişebiliyorlar. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜM HAVALİMANLARINDAKİ UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı. 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ilk kez alınan bu acil karar sonrası, ülke çapında 10 binden fazla sefer iptal edilmişti. ABD Federal Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 saat süren krizin ardından ülke genelinde uçuş yasağının sona erdiği duyurulmuştu.