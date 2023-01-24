  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa'da çöp evde bulunan Muhammet'in son hali sevindirdi

Doğan Bekin'den İsveç'e tepki! İslamofobi vurgusu yaptı...

Ölüm tehlikesiyle karşı karşıyasınız! DSÖ 'sofralarınızdan kaldırın' diyerek hayati uyarıda bulundu

Aracı olanlar dikkat! Şaşırtan karar çıktı: Ücretleri ödenecek, arabası olan herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'e çok büyük şamar

CHP yandaşı Enver Aysever bile İmamoğlu'na isyan etti: Garip garip işler içindesin

Bölgenin stratejik önemini böyle anlattı... Türkiye en güçlü oldukları yerden vurdu

Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı

İsveçli bakan Türkiye sorusuna cevap veremedi

Petrol zengini Özbekistan ile Gazprom arasında doğalgazda "yol haritası" imzalandı! İş birliği hamlesi
Dünya ABD'de bir gizli belge skandalı daha
Dünya

ABD'de bir gizli belge skandalı daha

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki konutunda devlete ait 'gizli belgeler' bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:17:00 -
ABD'de bir gizli belge skandalı daha

Pence'in avukatı Greg Jacob'un, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) yetkilisi Kate Dillon McClure'e yazdığı mektupta, 2017-2021 yıllarında eski Başkan Donald Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence'in, Indiana'daki evinde yapılan aramada "az sayıda" gizli belgenin bulunduğunu aktardı.

Jacob, ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde gizli belgelerin çıkmasının ardından Pence'in de ihtiyaten 16 Ocak'ta evini incelemesi için bir avukat tuttuğu bilgisini paylaştı. Avukatın potansiyel olarak "hassas ve gizli" bilgiler içeren az sayıda belge bulduğunu aktaran Jacob, avukatın bu belgelerin içeriğine bakmayarak derhal Ulusal Arşivlerle iletişime geçildiğini belirtti.

"Gizli" ibareli belgelerin başkan yardımcılığının son döneminde "yanlışlıkla kutulara konarak" Pence'in kişisel evine götürülmüş olabileceği bilgisini paylaşan Jacob, eski başkan yardımcısının evindeki bu belgelerin varlığından habersiz olduğunu kaydetti.

Jacob, Pence'in gizli belgelerin korunmasına yüksek önem atfettiğini, bu kapsamda Ulusal Arşivler ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu
ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

Teknoloji

ABD vermeyince Türkiye yeni Patriot'larını yaptı! Tolga Özbek müthiş detayı duyurdu

ABD'nin vermediği uçaklardan çok daha iyi! Türkiye ona sahip olacak
ABD'nin vermediği uçaklardan çok daha iyi! Türkiye ona sahip olacak

Gündem

ABD'nin vermediği uçaklardan çok daha iyi! Türkiye ona sahip olacak

ABD'den Hizbullah yaptırımı
ABD'den Hizbullah yaptırımı

Dünya

ABD'den Hizbullah yaptırımı

ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi
ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi

Dünya

ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi

ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı
ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı

Dünya

ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23