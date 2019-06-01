ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı! 12 ölü ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin deyaralandığı bildirildi.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı. Çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Carvera, saldırganın polisle uzun süreli bir çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini belirtti. Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor. "En kahredici gün" Virginia Beach Valisi Bobby Dyer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, Virginia Beach tarihinde en kahredici gündür." ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve olayı yakından takip ettiği vurgulandı.

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