  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları eylülde azaldı
Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları eylülde azaldı

Ülkede bekleyen konut satışları endeksi, eylülde beklentilerin aksine aylık yüzde 2,2 azalış gösterdi - Ağustosta kaydettiği rekor yükselişin ardından eylülde düşüş kaydeden bekleyen konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 3,4 artacağı tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:04:42 -
ABD'de bekleyen konut satışları eylülde azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde beklentilerin aksine aylık yüzde 2,2 azaldı.

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık yüzde 2,2 azalarak 130 değerine geriledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Bekleyen konut satışları, ağustosta ise aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

Ülkede bekleyen konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 20,5 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, eylül ayındaki hafif düşüşe rağmen konut alımına yönelik talebin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu yılın geçen yıla kıyasla daha fazla konut satışıyla tamamlanabileceğine işaret eden Yun, düşük konut kredisi oranlarıyla daha fazla satışın beklendiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölü..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti
Dünya

Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti

Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve değerlerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısı..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay