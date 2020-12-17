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Ekonomi ABD'de beklenmedik gelişme! İlk kez oldu
Ekonomi

ABD'de beklenmedik gelişme! İlk kez oldu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:04:00 -
ABD'de beklenmedik gelişme! İlk kez oldu

ABD'de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ilgili verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıktı.

Beklenmedik şekilde artan ve eylül ayından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısı ile ilgili önceki haftanın verisi ise 853 binden 862 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin 250 kişi artarak 812 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 273 bin azalışla 5 milyon 508 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışta, koronavirüs vakalarındaki artış, tekrar sıkılaştırılan önlemler ve mali desteğin yetersizliği etkili oldu.

ABD'de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

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