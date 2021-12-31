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Dünya ABD'de başörtüsü skandalı
Dünya

ABD'de başörtüsü skandalı

ABD’nin Missouri eyaletinde bir kadın başörtülü olduğu için poligona alınmadı. Bunun üzerine Müslüman kadın işletme aleyhine dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 03:02:00 -
ABD'de başörtüsü skandalı

ABD'de Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde, eşi ile Frontier Justice isimli poligona giden Rania Barakat adlı Müslüman kadının işletmeye girebilmesi için başörtüsünü çıkarması istendi.

İşletme yetkilileri, kıyafet yönetmeliğine göre atış yapacak kişilerin güvenlik gereği en fazla beyzbol şapkası kullanabileceklerini savunarak Barakat'ın poligonu kullanmasına izin vermedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) şubesine başvuran Barakat, Kansas City Federal Mahkemesine, dini özgürlüğünün ihlal edilerek ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle söz konusu poligon aleyhine dava açtı.

İşletme daha öncede Müslüman kadınları almamış

CAIR yetkilileri, Frontier Justice isimli poligonun daha önce de aynı gerekçeyle birçok defa başörtülü Müslüman kadınların işletmeyi kullanmasına izin vermediğini açıkladı.

Frontier Justice yetkilileri ise Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, atış sırasında silahtan çıkacak kıvılcımla başörtüsünün alev alabileceğini savunarak müşterilerin güvenliği için kıyafet yönetmeliğini herkese uyguladıklarını iddia etti.

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