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Dünya ABD'de AVM’ye silahlı saldırı
Dünya

ABD'de AVM’ye silahlı saldırı

Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki bir alışveriş merkezinde dün gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 00:42:00 - 2020-11-29 01:14:37
ABD'de AVM’ye silahlı saldırı

Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'daki Arden Failr Mall isimli alışveriş merkezinde dün bir saldırganın ateş açması sonucu 19 yaşındaki bir kişinin olay yerinde, 17 yaşındaki diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Sacramento polisi, yaptığı açıklamada, ülkede alışveriş sezonunun açıldığı gün kabul edilen "Kara Cuma (Black Friday)" nedeniyle büyük yoğunluğun yaşandığı bir alışveriş merkezini seçen saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediği bilgisini paylaştı.

 

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