  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de aşırılık yanlısı Ermeni grubun Türk restoranına yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor
Aktüel

ABD'de aşırılık yanlısı Ermeni grubun Türk restoranına yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:44:52 -
ABD'de aşırılık yanlısı Ermeni grubun Türk restoranına yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor

LOS ANGELES (AA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor.

Los Angeles Amerikan İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yayımlanan açıklamada, Beverly Hills bölgesinde bulunan Türk işletmesine yönelik gerçekleştirilen nefret saldırısı kınandı.

Açıklamada, “Saldırıya uğrayan restoran sahibine, çalışanlarına ve bu nefret dolu saldırıyla terörize edilen ve sarsılan yerel Türk-Amerikan toplumuna sempatilerimizi bildiririz. Videoda görülen ahlaksızlık seviyesi hem çirkin hem de mide bulandırıcıdır.” ifadeleri yer aldı.

Olayın nefret suçu kapsamında araştırılması çağrısı yapılan açıklamada, faillerin bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

- Türk restoranına yapılan saldırı

Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesinde bulunan ‘İstanbul Cafe' adlı restorana çarşamba akşamı 20.30 sularında baskın düzenleyen 6-8 kişilik bir grup, restoranda bulunanlara saldırarak, etrafa hasar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen saldırganların restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, işyerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfürler savurduğunu aktarmıştı.

Olaydan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, twitter hesabından saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirtirken, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve bölgedeki Türk toplumu temsilcileri de restoranı ziyaret ederek tepkilerini dile getirmişti.

Beverly Hills Polis Departmanından yapılan açıklamada da ‘nefret suçu’ olarak nitelenen olayın incelendiği kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sı..
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay