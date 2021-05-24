ABD'de arıyordu! Kritik isim İstanbul'da yakalandı

TRT Haber'in haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapım uzmanıydı. Türkiye ve ABD kurumlarını kana bulayacaktı. İstanbul polisinin sıkı takibiyle yakalanan örgütün bomba uzmanı hakkında iddianame hazırlandı.

Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, 1999 yılında Mısır'da doğdu.Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.

DAEŞ'lilere bomba yapımını anlatıyordu

Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu. Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi.

İnternet üzerinden, DEAŞ'lı teröristlere bomba yapım ve kimya dersleri verdi.

Kanlı eylemler planlanıyor

Şüpheli, Amerikan istihbaratı tarafından takip ediliyordu. Elde edilen bilgiler Türk yetkililerle paylaşıldı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı bilgisine ulaştı. ABD'ye ait bazı kurumların da hedefler arasında olduğu belirlendi.

DAEŞ bombacısı ile 3 kişi için 22,5 yıl hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası operasyon düzenlendi.

Şüpheli, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkan Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.