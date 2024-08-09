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Sosyal Medya ABD'de adama saldıran 3 köpek polisler tarafından vuruldu
Sosyal Medya

ABD'de adama saldıran 3 köpek polisler tarafından vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-08-09 11:20:00 -

ABD'de bir adama saldıran 3 köpek, olay yerine gelen polisler tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'de yaşanan bir olayda, üç köpeğin saldırısına uğrayan bir adamı kurtarmak için müdahale eden polisler, köpekleri vurarak öldürdü.

Olay, ciddi bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle hızlıca sonlandırıldı. Polislerin müdahalesi, hem saldırıya uğrayan kişinin güvenliğini sağlamak hem de durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla gerçekleşti. Saldırgan köpeklerin vurularak etkisiz hale getirilmesi, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.

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