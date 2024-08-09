ABD'de adama saldıran 3 köpek polisler tarafından vuruldu

ABD'de yaşanan bir olayda, üç köpeğin saldırısına uğrayan bir adamı kurtarmak için müdahale eden polisler, köpekleri vurarak öldürdü.

Olay, ciddi bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle hızlıca sonlandırıldı. Polislerin müdahalesi, hem saldırıya uğrayan kişinin güvenliğini sağlamak hem de durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla gerçekleşti. Saldırgan köpeklerin vurularak etkisiz hale getirilmesi, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.