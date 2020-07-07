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Ekonomi

ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenmedik şekilde arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:40:07 -
ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenmedik şekilde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 5 milyon 397 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı mayısta bir önceki aya göre 401 bin artarak 5 milyon 397 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren açık iş sayısının mayısta 4 milyon 850 bin olması tahmin ediliyordu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle önceki aylarda sert düşüşler kaydeden veri, nisanda 4 milyon 996 bin seviyesinde gerçekleşerek 2014'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Bu dönemde açık iş sayısının en fazla arttığı sektörler konaklama ve yiyecek, perakende ticaret ile inşaat sektörleri olurken, bilgi, kamu ve eğitim hizmetleri sektörlerinde azalış görüldü.

İşe alım sayısı da mayısta 2 milyon 440 bin artarak 6 milyon 487 bine çıktı ve verinin açıklanmaya başladığı süreçten bu yana en büyük aylık yükselişini kaydetti.

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