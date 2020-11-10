ABD'de açık iş sayısı eylülde beklenenden az arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde sınırlı bir yükseliş göstererek 6 milyon 436 bine yükseldi ancak piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı eylülde bir önceki aya göre 84 bin artarak 6 milyon 436 bine çıktı.

Bu dönemde sınırlı bir artış gösteren açık iş sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 6 milyon 500 bin olması yönündeydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış, ağustosta ise 6 milyon 352 bin seviyesine gerilemişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, konaklama, gıda hizmetleri, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise eylülde 81 bin azalarak 5 milyon 871 bine geriledi.

Analistler, açık iş sayısındaki sınırlı artışın Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen iş gücü piyasasındaki kademeli toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.