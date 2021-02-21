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Dünya ABD'de 6 kişi Kongre baskınını planlamakla suçlandı
Dünya

ABD'de 6 kişi Kongre baskınını planlamakla suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 05:10:00 -
ABD'de 6 kişi Kongre baskınını planlamakla suçlandı

ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun üyeleri olan Graydon Young, Kelly Meggs, Connie Meggs, Laura Steele, Sandra Parker ve Bennie Parker'ın ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'taki Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 6 kişinin, federal mülkiyeti yağmalama ve kamu binalarına yasa dışı giriş yaparak ABD'ye karşı komplo kurduğu belirtildi.

Bennie Parker dışındaki 5 kişinin teçhizat giyip askeri düzende yürüyerek Kongre'ye girdiği kaydedilen açıklamada, bu 6 kişinin, Kongre binasına baskın yapmakla geçen ay suçlanan 3 kişiyle iş birliği yaptığı ifade edildi.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) geçen ay yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Edward Caldwell'in yanı sıra Jessica Watkins ve Donovan Ray Crowl'un ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı belirtilmişti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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