ABD’de 500 binden fazla çocuk kayboldu

Sky News’de yer alan rapora göre, Amerika’da geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin siyahi çocuk kaçırıldı. Ülkedeki siyahi çocukların beyaz çocuklardan daha fazla kaybolduğu belirtilen raporda sadece 2019 yılında 421 bin 394 çocuk kayboldu. FBI yayınladığı raporda kaybolan çocukların yüzde 37’sinin, Amerikan nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan siyahi çocuklar olduğunu belirtiyor.

Sky News’de yer alan rapora göre, ABD’nin başkenti Washington’da 500’den fazla çocuk evsizler kampında yaşıyor. 8 yaşındaki Relisha Rudd da onlardan sadece biri. Korunmaya ihtiyacı olan Rudd bu imkan kendisine sağlanmadığı için kaçırılan çocuklardan biri oldu.