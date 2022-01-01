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Dünya ABD'de 2 bin uçuş iptal edildi
Dünya

ABD'de 2 bin uçuş iptal edildi

ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Covid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 22:17:00 -
ABD'de 2 bin uçuş iptal edildi

Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, hava yolu şirketi çalışanlarının Covid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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