  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de 14 yaşındaki kız polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetti
Dünya

ABD'de 14 yaşındaki kız polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles şehrinde 14 yaşındaki kız, giyim mağazasının soyunma odasında polis kurşunu sebebiyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:32:00 -
ABD'de 14 yaşındaki kız polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles şehrindeki kalabalık bir mağazada bir adamın tuhaf davranmaya başlayıp bir kadına bisiklet kilidiyle saldırması üzerine, olay yerine polis çağrıldı.

Polis yetkilileri, saldırı ihbarı üzerine mağazaya intikal edildiğini, saldırganın ateş açılarak öldürüldüğünü söyledi.

Olay sırasında kurşunlardan birinin duvarı delerek soyunma odasına isabet ettiğini aktaran yetkililer, "arkası görünmeyen duvarda" delik gördükten sonra genç kızın ölü bulunduğunu ifade etti.

Başsavcı Rob Bonta, California Adalet Bakanlığının saldırıyı araştırdığını belirtti.

Saldırıya uğrayan kadının hastaneye kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Genç kızın ve zanlının yanı sıra saldırıya uğrayan kadının da kimliği hakkında bilgi verilmedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay