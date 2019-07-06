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ABD Yunanistan ile anlaştı! Casus uçaklarla Türkiye'yi izleyecekler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve ABD'nin Türkiye’ye karşı askeri işbirliği artırıyor. Larissa Askeri Hava Üssü’nde insansız hava uçakları bulunan ABD, Kavala, Girit ve Selanik’i de üs olarak kullanmak istiyor. Anlaşma halinde ABD ve Yunan keşif uçakları ortak izleme faaliyetinde bulunacak. Atina’nın, ABD askeri gemilerinin Ege limanlarında daha sık demirlemesini istediği de iddia ediliyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:55
ABD Yunanistan ile anlaştı! Casus uçaklarla Türkiye'yi izleyecekler

Doğu Akdeniz'de suların ısınmasıyla birlikte Yunanistan Türkiye'yi ABD'nin casus uçaklarıyla izleyecek.

Ülkedeki askeri üslerdeki kontratı Ağustos ayında son bulan ABD, Larissa Askeri Hava Üssü'ne ek olarak Kavala, Girit ve Selanik'e RQ-4 Global Hawk tipi İHA başta olmak üzere İHA ve SİHA'larını konuşlandırmak istiyor.

Casus uçaklar geliyor

ABD Hava Kuvvetlerinin yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, günümüzün en etkili İHA sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Amerika Yunanistan ile anlaşması halinde keşif uçakları ortaklaşa şekilde izleme faaliyetlerini üstlenecek. ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirililen RQ-4 Global Hawk, 24 saat havada kalma özelliğine sahip ve 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

Sonbaharda konuşlanacaklar

NATO üzerinden devreye sokulacak planın gerçekleşmesi halinde Girit Suda Üssü, Selanik (Thessaloniki-Sedes), Kavala-Hrisupoli ve Larissa gibi bölgelerde bulunan havaalanlarında Ağustos ayında kontrolleri tamamlanıp, sonbaharda da konuşlanmaları gerçekleştirilecek. Plana Yunanistan'ın yeşil ışık yaktığı belirtilirken, nihai karar ise NATO ve ABD temsilcileri tarafından verilecek. Ayrıca Yunanistan'ın ABD askeri gemilerinin daha sık Ege limanlarına demirlemesini istediği iddia edildi.

Atina S-400 krizinden faydalanıyor

Doğu Akdeniz'de yeraltı kaynaklarının keşfinden bu yana Washington - Atina arasındaki koordinasyon artarken askeri yakınlaşmanın kapsamı da genişliyor. Washington-Ankara hattındaki tansiyonu kullanmak isteyen Atina, ABD ile diplomatik ve askeri ilişkileri derinleştirerek Doğu Akdeniz'de jeopolitik güç dengesi sağlamaya çalışıyor.

Yeni nesil İHA'lar konuşlandırılabilir

Atina ve Washington arasındaki görüşmeler halihazırda MQ-9 Reaper tipi SİHA ve modeli bilinmeyen iki İHA'nın zaten konuşlandırılmış bulunduğu Larissa Askeri Hava Üssü etrafında dönüyor. ABD-Yunanistan arasındaki Larissa üssünde kalma sözleşmesi Ağustos ayında sona ereceği için şu anda iki seçenek müzakere ediliyor. Birinci olasılık, KC-135 tankerlerinin oraya yerleştirilmesi olurken, daha az muhtemel olan ikinci senaryoya göre ise, varolan MQ-9 Reaper tipi SİHA'ların yerine, RQ-4 Global Hawk'ın da aralarında bulunduğu yeni İHA'lar konuşlandırılması.

İran İHA’yı vurmuştu

Yunanistan’ın konuşlandırmayı planladığı Global Hawk tipi İHA, yakın zaman önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran Hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla vurulmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu İHA’nın düşürülme anını ve enkazının görüntülerini yayınlamıştı.

Kaynak: Yenişafak

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:55
  1. Ordu
  2. Ankara
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  16. DÜNYA Haberleri
  17. MQ-9 Reaper
  18. Larissa Askeri Hava Üssü
  19. Global Hawk tipi İHA
  20. casus uçakları
  21. yüksek irtifa keşif uçağı

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar16 dk önce
    bizde vururuz ve sorarız başka varmı yollayın diye
  • dervis dayidervis dayi17 dk önce
    Koral sistemini gemiye monta edilmis versiyonunu kullansak,hic bi ucak ucuramazlar... satelit versiyonlarini kullansalar bile cok aksatir.

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