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Dünya ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:32:00 -
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinde polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasanın önünü açtı.

ABD basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Teksas kolluk kuvvetlerinin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı girdiklerinden şüphelendikleri kişileri gözaltına almasına imkan tanıyan eyalet yasasının yürürlüğe girmesini onayladı.

Mahkemenin kararı, aynı zamanda eyalet yargıçlarına, kişilerin Meksika'ya sınır dışı edilmelerine karar verme yetkisine de olanak tanıdı.

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Samuel Alito, Texas'ta 5 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasaya itiraz sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle yasanın uygulamaya geçemeyeceğine dair açıklamada bulunmuştu.

Ancak mahkemenin son kararı, Teksas'taki yasanın alt mahkemede davası devam ederken yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Teksas'ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, "federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.
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Biden hükümeti ile Texas Valisi arasında anlaşmazlık

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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