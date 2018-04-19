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ABD YPG'ye güvence verdi: Biz de saldıracağız

ABD'li askerler, YPG'li teröristlere "Menbiç'e saldıran olursa karşılık vereceğiz, biz de saldıracağız" diyerek güvence verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:57
ABD YPG'ye güvence verdi: Biz de saldıracağız

TSK ve ÖSO'nun Afrin'i terör örgütü PYD/YPG'den almasının ardından Ankara'nın sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç'te, askeri hareketlilik arttı. ABD'nin asker ve silah sevkiyatı yaptığı Menbiç'in sınırlarında Amerika zırhlıları devriye geziyor.

ABD ASKERİ VARLIĞINI ARTIRDI

Sputnik'e konuşan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adil, Ankara'nın Menbiç'e yönelik "tehditlerinin" ardından ABD'nin bölgede askeri varlığını artırdığını söyledi.

"ABD'Lİ ASKERLER 'KARŞILIK VERECEĞİZ' DEDİ"

''Menbiç'i 2 yıl önce ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle IŞİD'den temizlemiştik. Kenti kurtarmamızdan beri koalisyon güçleri Menbiç'te bulunuyor'' diyen Ebu Adıl, şöyle devam etti:

''Türkiye'den gelen 'Menbiç'e gireceğiz" açıklamalarını ABD'li askeri yetkililere sorduk. ABD'li askerler bize dedi ki, kim Menbiç'e saldırı yaparsa yapsın karşılık vereceğiz. Biz de saldıracağız. Sorun yok dediler.''

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

''Türkiye'nin açıklamalarından sonra ABD askerleri Menbiç sınırında 24 saat boyunca devriye yapıyor'' bilgisini paylaşan Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı, "Türkiye'nin Menbiç'e girmesi durumunda sonuna kadar direnecekleri" iddiasında bulundu:

''Biz Menbiç'in çocuklarıyız. Kentimizi sonuna kadar savunacağız. Kim saldırırsa saldırsın sonuna kadar direneceğiz. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik açıklamalarını ciddiye alıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Olası bir saldırıya karşı tüm hazırlıklarımızı yapmışız.''

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:57
  1. Ankara
  2. ÖSO
  3. TSK
  4. ABD
  5. YPG
  6. PYD
  7. Türkiye

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi17 dk önce
    Hepiniz oraya gömuleceksiniz hacli köpekleri
  • HalilHalil43 dk önce
    Öyle bir durumda çuval kesmez. Doğru çözüm, Golyat'ın paralı itlerinin başlarına kefen geçirmek lazım.
  • abdoabdo44 dk önce
    zaten esas gayeleri tc dir. daeş falan hep bahane idi . zaten daeşte aynı pkk-pyd vesairesi gibi bunların beslediği piçleridir.
  • KoçdemirKoçdemir1 sa önce
    Bak yine ortada bırakacak sizi Amerikanın conileri.
  • yorgunyorgun1 sa önce
    ...ne kadar İslâmiyeti bitirmeye çalışsanızda ALLAHIN izniyle bitiremiyeceksiniz çöl bedevilerini satın almanız da Türkiye hesabını soracak vesselam
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