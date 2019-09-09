ABD, YPG'ye 55 TIR dolusu malzeme gönderdi

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri gönderdi.



ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat gerçekleştirdiği. YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu fark edildi. ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içerisinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler olan 60 tır sokmuştu.

YPG/PKK TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'nin yardımları devam ederken, YPG/PKK da Türkiye hududunda tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetine devam ediyor. Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında olan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta devam ettiği bildirildi.



AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını açıklamıştı.