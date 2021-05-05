ABD yeni koronavirüs aşısı planını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkede COVID-19 salgınında ve aşılamalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevindeki ilk 100 günü için önce 100 milyon ardından da 200 milyon doz aşı hedefi koyduklarını anımsatan Biden, "Geçen hafta görevimdeki 100. günümü tamamladığımda 220 milyon COVID-19 aşısı vurulmuştu" bilgisini paylaştı.

"Son 2 haftada 40 eyalette vakalar azaldı"

Biden, bugüne kadar yaklaşık 150 milyon ABD'linin en az 1 doz, 105 milyondan fazla ABD'linin de iki doz COVID-19 aşısı olduğunu belirterek, "Ayrıca son 2 haftada 40 eyalette vakalar azaldı, ölüm oranlarında da ciddi düşüş var" diye konuştu.

COVID-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçtiklerini belirten Biden, bu kapsamda belirledikleri 3 stratejiden birinin 12-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin aşılanması olduğunu vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin bu yaş aralığı için aşı onay sürecinde olduğunu belirten Biden, "Bu onayın verilmesi durumunda hızlı bir şekilde aşı dağıtımına başlayacağız" bilgisini paylaştı.

"Bağımsızlık günümüzü kutlayacağımız 4 Temmuz için hedef koyuyoruz"

Biden, ikinci hedef olarak da insanların aşıya erişimini kolaylaştıracak adımlar atacaklarını ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayanların aşıya erişimi için bir internet sitesi ve bir kısa mesaj hattı açıklarını belirtti.

Bu süreçte üçüncü olarak da aşı konusunda tereddüt edenlere yönelik bilimsel açıklamalar yapacağını belirten Biden, "Aşı partizan bir konu değil. Bizden önceki Cumhuriyetçi yönetim aşıları onayladı, Demokrat bir yönetim olarak biz de dağıtıyoruz. Bu bilimsel bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Ayrıca bu yeni süreçte bugünden 2 ay sonrasına, insanların bağımsızlık günümüzü kutlayacağı 4 Temmuz için bir hedef koyuyoruz. 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması. 160 milyon kişinin de tamamen aşılanmış olmasını hedefliyoruz. Bu hedef de yaklaşık 100 milyon doz daha aşı demek" dedi.