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ABD yardımı bahane Geziciler sahnede

Venezuela’da ABD tiyatrosu bitmiyor... Trump’ın, çakma başkan Guaido’ya desteğin artması için gönderdiği sözde yardım paketleri Kolombiya sınırından ülkeye sokulmak istendi. Venezuela ordusu buna izin vermeyince ABD yanlısı gezici tayfa taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:04

Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu devirmek isteyen Amerika’nın kanlı oyunları sürüyor... Trump’ın atadığı çakma başkan Guaido ve destekçilerinin, ABD’nin gönderdiği yardımları sınırdan sokmak için yaptığı gösteriler, muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışmalara dönüştü. Kolombiya sınırında ABD’nin sözde “insani yardımları” Guaido’ya teslim edilmesi ve onların da kamyonlarla ülkeye sokmaya çalışması sonrası çatışma çıktı. Kolombiya ile Venezuela’yı bağlayan uluslararası Simon Bolivar Köprüsü’nde güvenlik güçleri, molotofkokteyli ve taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Köprü üzerinde kamyonlar yandı. Hükümet, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalifler ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürdü.

Muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal, sınır noktalarındaki çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin yaralandığını ve 51 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan; dün sabah Venezuela’ya Porto Riko’dan gelmesi beklenen 200 tonluk “insani yardım” taşıyan geminin, uluslararası sularda Venezuela donanmasından çekinerek ilerleyişini durdurduğu iddia edildi.

60 asker Kolombiya’ya sığındı

Kolombiya kaynakları şu ana kadar çeşitli rütbelerden Venezuela güvenlik güçlerine mensup 60’dan fazla askerin kaçarak Kolombiya’ya sığındığını ileri sürdü. Venezuela’dan kaçanlar arasında Venezuela ordusu, ulusal polis ve özel kuvvetler görevlilerinin olduğu belirtildi.

Kolombiya ile ilişkiler kesildi

Venezuela’nın sınırında insani yardım çıkmazı sürerken, başkent Caracas’ta hükümet yanlıları binlerce kişinin katılımıyla Nicolas Maduro’ya destek mitingi düzenledi. Maduro burada, “Faşist Kolombiya’nın saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü siyasi ve diplomatik ilişkiyi kesiyorum” diyerek Kolombiyalı diplomatlardan ülkeyi terketmesini istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:04
  1. Venezuela lideri Nicolas Maduro
  2. Trump
  3. Guaido
  4. ABD
  5. Kolombiya
  6. Simon Bolivar Köprüsü
  7. Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB)
  8. Venezuelalı STK Foro Penal
  9. Porto Riko
  10. Venezuela güvenlik güçleri
  11. özel kuvvetler
  12. Caracas
  13. Nicolas Maduro

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