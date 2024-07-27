ABD, Yahudilerin eseri; ABD, Yahudilerin esiri!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı ve dakikalarca ayakta alkışlanmasını eleştirdi. Kaplan, bu olayın Amerika'nın Yahudilerin esiri olduğunu kanıtladığını belirtti. Gazze'de yapılan soykırımın dünya tarafından kınandığını hatırlatan Kaplan, ABD'nin bu tutumunun utanç verici olduğunu söyledi. Kaplan, bu olayın Amerikan siyaseti üzerindeki Yahudi etkisini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. İşte Yusuf Kaplan'ın yazısı:

"Gazze kasabı Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi’nde terör devleti İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı, soykırımı öven bir konuşma yaptı ve Kongre’de dakikalarca ayakta alkışlandı!

Amerikan Kongre üyelerinin bu tavırları, yüzyılın en büyük katili, soykırımcısı, Gazze kasabı olarak şimdiden tarihe geçen Netanyahu’yu dakikalarca ayakta alkışlamaları, bütün dünyayı ayağa kaldırdı, şaşkına çevirdi. Bu utanç verici konuşma ve Netanyahu gibi bir katilin ayakta alkışlanması başta Amerika olmak üzere bütün dünyada insanların, kitlelerin ABD’den de, İsrail’den de iğrenmesine yol açtı, lanetle karşılandı.

NETANYAHU DEĞİL DE HİTLER KONUŞSAYDI ABD KONGRESİ’NDE…

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Netanyahu’nun başında bulunduğu hükümet, bütün uluslararası kurumlar, mahkemeler, BM gibi Batı hegemonyasını korumak ve meşrûlaştırmak için varolan örgütler tarafından bile açıkça “soykırımcı” olarak kınandı, “insanlık suçu” işlemekle suçlandı ve mahkûm edildi. BM katil Netanyahu yönetimini nasıl kınamayacaktı ki: Netanyahu’nun haydutları BM denetimindeki okulları, hastaneleri, kurumları hiç ayırım gözetmeksizin hedef hâline getirmekten ve teker teker yok etmekten çekinmemişti!

Batılı kamuoyunun ve bütün dünyanın daha iyi anlaması için manzarada küçük bir değişiklik yapalım: Netanyahu’nun yerine Hitler’i yerleştirelim, Hitler’i Amerikan Kongresi’nde konuşturalım!

Nasıl karşılanırdı Hitler’in konuşması Amerikan Kongresi’nde?

Vereceğim cevap sizi, herkesi şaşırtacak: Ayakta alkışlanırdı Hitler de! Bundan hiç şüphem yok. Ama biz Hitler’in bütün insanlığın vicdanında yargılanıp mahkûm edildiğini bildiğimiz için bizim zihnimizde “Hitler, Amerikan Kongresi’nden içeri bile giremezdi” gibi bir yanlış algı, icat edilmiş bir yanılsama var.

Hitler de zamanında her yerde ayakta alkışlandı bütün gittiği yerlerde, ülkelerde Avrupa’da! Aydınlar, akademi ve halk, Hitler’i daha sonra, çok sonraları soykırımcı olarak niteledi ama başlangıçta Hitler, büyük kahramandı. Türkiye’de bile!

Açın 1930’lu yılların Cumhuriyet gazetelerini, Ulus gazetelerini, Hitler’e nasıl övgüler dizildiğini görünce, küçük dilinizi yutarsınız, şok yaşarsınız! Dönemin Türk medyası, 1920’lerin, 1930’ların ve 1940’ların Türk medyası ibretliktir! Tek parti iktidarının kutsanması, bu toplumun kültürünün, inançlarının, değerlerinin aşağılanması ve hatta kökünün kazınması gibi bir imha ve yok oluş felâketi yaşadı bu ülke!

Faşizm aşağılanacak bir şey değil, hayranlık duyulan ve özenilen bir akımdı o zamanlar!

ABD, YAHUDİLERİN ESİRİ!

Netanyahu da, onun işlediği soykırımı meşrulaştıran konuşması da, bu utanç verici konuşmanın ayakta alkışlandığı Amerikan Kongresi de, ABD de lanetle anılacak ilerde, çok değil en fazla on yıl içinde!

O kadar çok şey var ki söylenecek!

Öncelikle bütün dünyanın gözü önünde canlı katliam yapan, soykırım suçu işleyen, bu ürpertici durum bütün küresel kurumlarca da kınanan, hepsinden önemlisi de, bütün dünyada, özellikle de Batı ülkelerinde halklar tarafından, Batılı üniversitelerde kampüslerde öğrenciler tarafından aylardır şiddetle ve nefretle protesto edilen tarihin tanık olduğu en ürpertici, gaddarca katliamların gerçekleştiği, ürpertici bir soykırımın yaşandığı ülkenin İsrail’in ve bu ülkenin başındaki adamın Netanyahu’nun kınanmak yerine ayakta alkışlanması tek bir şeyi gösterir: Amerika Yahudiler tarafından işgal edilmiş ve köleleştirilmiştir. Siyonistler tarafından değil, Yahudiler tarafından!

Türk medyasında ABD’nin Yahudilerin tarihlerinde kurdukları en büyük devlet olduğunu yazıp söyleyen ender yazarlardan biriyim. Yazdığım yazılar, entelektüel dayanakları güçlü yazılar. Güçlü yazılar çünkü Türk medyasında Batı medyasını, akademyasını ve entelektüel hayatını da, İslâm dünyasının entelektüel hayatını da yakından takip eden çok az yazardan biri olduğumu gözlemliyorum şaşkınlıkla. Beyinleri iğfal edilen, zihinleri işgal edilen, epistemik kölelere dönüşen Türk entelijansiyası hem dünyayı takip etmiyor hem de bu yüzden dünyada ne olup bittiğini anlayamıyor ama ahkâm kesmekte, önüne geleni yargılamakta, yargısız infaza tabi tutmakta üstüne yok.

Benim bu yazılarımdan ötürü az zılgıt yemedim “Dünya, Batının eseri; dünya Batı’nın esiri”, “Amerika, Yahudilerin eseri; Amerika, Yahudilerin esiri” diye yazdığım yazılardan ötürü!

Dünyayı yöneten ülkenin parlamentosunda Filistin’de masum insanların kanını emen Netanyahu katilinin konuşmasının ayakta alkışlanması Amerika’nın Yahudilerin kölesi olduğunun ispatı değilse nedir!

Vesselâm."