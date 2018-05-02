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ABD vermeyince yerlisini yaptık!

Amerikan Small Diameter Bomb'un yerli eş değeri olan ASELSAN MB (Minyatür Bomba) bu yıl Hava Kuvvetleri envanterine giriyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:34
ABD vermeyince yerlisini yaptık!

Hava Savunma Sistemlerine takılmadan hedefe varan Minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Boyutu diğer bombalara göre daha küçük olan 110 kg ağırlığındaki MB mühimmatından bir uçak 8 adet taşıyabiliyor.

MB, beton delici çok güçlü harp başlığıyla öne çıkıyor. 100 km uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri vuran MB, 60-70 kilometre uzaklıkta ise bir uçak hangarının üst betonunu delip hangara girip içeride patlayabiliyor.

YERLİ MİNYATÜR BOMBA

Amerikan Small Diameter Bomb'un yerli eş değeri olan ASELSAN MB (Minyatür Bomba) bu yıl Hava Kuvvetleri envanterine giriyor.

ASELSAN'nın proje yöneticisi, TÜBİTAK SAGE'nin ise harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yer aldığı Minyatür Bomba ilk olarak IDEF'17 fuarında ortaya çıktı.

Proje kapsamında düşman hava savunma sistemleriyle bu sistemlerin koruması altındaki hedeflere karşı F-16, F-4/2020 ve F-35 uçaklarından atılabilecek mühimmat ve çoklu taşıma salanı prototipleri geliştirilecek, entegrasyon ve sertifikasyonu yapılacak.
 

ASELSAN Minyatür Bomba'nın (MB) Hava Kuvvetleri envanterine 2018 başında girmesi beklenmektedir. Halen tasarım aşamasında olan Minyatür Bomba, Hassas Güdüm Kiti'nin tüm özelliklerini taşıdığı gibi, kanatlarıyla uzun mesafelerde etkin sonuçlar veriyor. Hava Savunma Sistemlerine takılmadan hedefe varan Minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Boyutu diğer bombalara göre daha küçük olan 110 kg ağırlığındaki MB mühimmatından bir uçak 8 adet taşıyabiliyor. MB, beton delici çok güçlü harp başlığıyla, 100 km uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri ve 60-70 kilometre uzaklıkta bulunan uçak hangarını imha edebilmekte.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:34
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