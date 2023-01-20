ABD ve Yunanistan’ı çılgına çevirecek gelişme! F-16'lar verilmezse Türkiye o ülkeden savaş uçağı alacak

İngiltere basını Middle East Eye'a konuşan üç ayrı kaynak, Türkiye'nin savaş uçakları, nakliye uçakları, motorlar ve firkateynler de dahil olmak üzere büyük bir silah paketinin olası satışı konusunda İngiltere ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Söz konusu bu görüşmenin başta n Eurofighter jetleri olmak üzere birçok savunma aracını içeriyor.

Eurofighter jetleri geliyor

Türkiye savunma bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüşmek üzere Pazar günü Londra'yı ziyaret etti. Kaynaklar, Akar ve Wallace'ın görüşmeleri sırasında Ankara'nın Eurofighter jetleri, C-130J nakliye uçakları ve Type 23 firkateynleri ile Türkiye'nin M60 muharebe tankları için motor satın alma olasılığını araştırdıklarını söyledi. Kaynaklara göre böyle bir anlaşmanın tahmini değeri ise 10 milyar dolar civarında görülüyor.

Medyaya konuşma yetkileri olmadığı için MEE ile isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Türk kaynaklardan biri, "Bu platformlardaki seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ancak müzakerelerin son aşamasında değiliz." dedi.

Türkiye-ABD görüşmeleri

Söz konusu bu girşim, Ankara'nın ABD Kongresi'ndeki muhalefet nedeniyle mevcut F-16 filosu için 40 yeni F-16 uçağı ve 79 modernizasyon kiti edinmede zorluklarla karşılaşmasıyla geldi.

Aralarında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı Senatör Bob Menendez'in de bulunduğu pek çok ABD'li milletvekili, Ankara'nın Yunanistan da dahil olmak üzere müttefiklerine ve komşularına yönelik sözde saldırganlığına karşı böyle bir adıma karşı çıkacaklarını açıkladı.

ABD'li yetkililer Türk mevkidaşlarına, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyesi olması için koyduğu şartların kaldırılmasının, Kongre'deki savaş uçağı anlaşmasına yönelik muhalefetin ortadan kalkmasına yardımcı olacağını söylediler.

Türkiye, bölgedeki en büyük F-16 filolarından birine sahip olduğu biliniyor.

Birkaç Türk yetkili Haziran ayında MEE'ye , Türkiye'nin ABD'ye yönelik F-16 satın alma talebi ilerlemezse İngiltere'den Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almakla ilgilenebileceklerini söylemişti. Eurofighter Typhoon'lar İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan şirketlerden oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Sektörden bir kaynak bu hafta MEE'ye Türkiye'nin 24 ila 48 birim arasında değişen iki Eurofighter filosu satın almak istediğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ikinci bir kaynak, Ankara'nın Eurofighter'ı satın almasının Türk Silahlı Kuvvetleri içinde birçok teknik ayarlama ve eğitim gerektireceği için kolay bir süreç olmayacağını söyledi.

Kaynak, Katar'ın Doha'nın Türkiye'de hava kuvvetlerini konuşlandırmasına izin veren ikili bir anlaşma kapsamında bazı Eurofighter jetlerini Türkiye'ye gönderdiğine inanıldığından, Türk ordusunun platforma giderek daha fazla aşina olmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Akar ve Wallace, kaynaklara göre C-130J askeri nakliye uçaklarının olası tedarikini de görüştüler. İngiltere Savunma Teçhizatı Satış Otoritesi (Desa), C-130J nakliye uçaklarını ekim ayında satışa çıkardı. Desa, broşüründe 14 adet C-130J taktik uçağının 2023-2025 yılları arasında hizmet dışı kaldıklarında satın alınabileceğini de sözlerine ekledi.

İlk kaynak MEE'ye nakliye uçağının en gelişmiş versiyonu olan C-130J'nin Türkiye'nin Ankara'nın Libya misyonları nedeniyle esneyen envanterine iyi bir katkı olacağını söyledi.

Türk kaynak, "Envanterimizde zaten C-130'lar var, zaten iyi bildiğimiz bir uçak. Onları korumak ve modernize etmek için gerekli bilgi birikimine sahibiz." dedi.

İki ülke arasında savunma işbirliği

İki savunma bakanı da Türkiye'nin M60 tanklarını modernize edecek bir İngiliz tedarikçi bulmanın yollarını arıyor.

Middle East Eye, İngiliz Savunma Bakanlığı'na yazarak yorum istedi. MEE Perşembe günü, İngiltere'nin ayrıca, Birleşik Krallık savunma bakanlığı tarafından 2023 için satılması planlanan en az üç Type 23 firkateynini Türkiye'ye satmak için bir anlaşma müzakere ettiğini bildirdi.

Türkiye ve İngiltere'nin NATO ortaklığı nedeniyle yakın savunma ilişkileri var ama endüstriyel işbirliği de var. İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce ve yerel ortağı Kale'nin Ankara'nın ilk yerli savaş uçağı TF-X için motor tedarik etmesi bekleniyor.

İngiltere merkezli BAE Systems, görünmezlik teknolojisi de dahil olmak üzere jetin geliştirilmesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile yakın işbirliği yapıyor.

Birleşik Krallık, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'ye savunma ürünleri ihracatına yönelik tüm kısıtlamalarını tamamen kaldırmıştı. Ankara'nın 2019'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırısının ardından kısıtlamalar getirilmişti.

Star Gazetesi