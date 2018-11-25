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ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü YPG/PKK ile birlikte Türkiye sınırına yakın bölgelere gözlem noktaları kurmaya başladı.

25 Kasım 2018 Pazar 15:19
ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor

Suriye'deki yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre, ABD ve terör örgütüYPG/PKK güçleri dün Türkiye sınırına inşa edilecek gözlem noktaları için çalışmalara başladı.

Kaynaklar, inşa edilmesi planlanan 5 gözlem noktası için ABD ve PKK güçlerinin daha önceden sınırda keşif çalışmaları yürüttüğünü, keşif çalışmalarının ardından ise tespit edilen noktalara gözlem noktalarının inşası için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz dönemde Fırat'ın doğusundaki PKK mevzilerine yönelik topçu atışları gerçekleştirmiş, topçu atışlarının ardından ABD güçleri PKK ile birlikte sınırda ortak devriye ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynaklar, ABD'nin bölgedeki varlığını sağlamlaştırmak ve YPG/PKK ile müttefikliğini devam ettirebilmek için bölgeye gözlem noktaları inşa etmenin yanında, bu güçlere askeri destek sağlamaya devam edeceğini ifade ediyor.

Gözlem noktalarından 3'ü Tel Abyad'a 2'si Kobani'ye kurulacak

Şarkul Evsat'ın haberine göreyse, ABD'nin Türkiye sınırına PKK ile birlikte kuracağı gözlem noktalarından 3'ü Tel Abyad'a 2'si ise Kobani'ye konuşlandırılacak.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:19
  1. ABD
  2. YPG/PKK

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