ABD ve Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Şimdiye kadarki en büyüğünü yaptılar! Bütün dünya şaşkın

ABD ve Suudi Arabistan, bu hafta, Orta Doğu'da şimdiye kadarki en büyük İHA tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikatın odak noktası, bölge ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu'daki ABD kuvvetleri için de en büyük tehditlerden biri olan insansız hava araçları ve diğer insansız hava sistemlerine karşı koymaktı.

Tatbikatın yapıldığı Riyad'dan konuşan Albay Robert McVey, ilk turu Mart ayında yapılan 'Red Sands' isimli tatbikatın ikinci turuna ilişkin ayrıntılar verdi.

ABD'li albay bundan sonra da yılda iki benzer tatbikat yapılacağını söyledi. Al Arabiya English'e konuşan Albay McVey, "Planlamalar çoktan başladı" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 'Red Sands' tatbikatlarının önümüzdeki turlarının "zorlu askeri sorunları" çözmek için birlikte çalışmaya devam eden ABD ve Suudi Silahlı Kuvvetleri'nin bu son tatbikat sırasında elde ettiği başarı ve bilgiler üzerine inşa edileceğini söyledi.

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İlkine kıyasla "çok daha sofistike" olduğu açıklanan tatbikat bu kez Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusundaki Kral Suud Hava Üssü'nde gerçekleştirildi. Albay McVey'e göre bu sayede daha kapsamlı ve gelişmiş silahlar ve teknolojiler elde edilebildi. Tatbikata her iki ordudan 150'şer kişi olmak üzere toplam 300 civarında asker katıldı.

McVey, "ABD ve Suudi orduları arasında birlikte çalışabilirliğin bu tatbikatların temel hedeflerinden biri olduğunu" söyledi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Erik Kurilla, tatbikatı Suudi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Fayyadh Al-Ruwaili ile birlikte izledi.

ABD ordusunun Orta Doğu'dan sorumlu en üst düzey generali Orgeneral Kurilla, "İHA tehdidi gerçektir ve Red Sands Entegre Deney Merkezi sadece İHA tehditlerinin bertaraf edilmesinde değil, aynı zamanda hem Suudi hem de ABD kuvvetlerinin bölgesel güvenliğe yönelik ortak kararlılığını göstermesi açısından da önemli bir adımdır" dedi.

ABD benzer ortak tatbikatları diğer bölgesel ordularla da gerçekleştirmeyi umuyor.