ABD ve Rusya birbirini suçluyor

Münübe Yılmaz

ABD ve Rusya Doğu Çin Denizi’ndeki savaş gemileri arasında çıkacak çarpışmadan ötürü birbirlerini suçluyorlar. Güney Çin Denizi'nde aniden rota değiştiren ABD savaş gemisi USS Chancellorsville’in Rusya'ya ait Admiral Vinorgardov’in yaklaşık 50 metre önünden geçtiğini duyuran Rus Pasifik Filosu, Rus mürettebatın çarpışmayı önlemek için ani manevralar yaptığını açıkladı. Cuma sabahı erken saatlerde meydana gelen olayla ilgili bilgi veren Rus filosu “ ABD savaş gemisi sergilediği bu kabul edilemez davranışından ötürü uyarıldı.” ifadesinde bulundu. Rus gemilerinin tavrını amatörce ve güvensiz olarak nitelendiren ABD’li kumandan Clayton Doss ise, Rus gemisinin aniden yaklaşık 15-30 metreye kadar yanaştığını ve bu ani hareketten ötürü USS Chancellorsville motorlarını durdurarak manevra yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.