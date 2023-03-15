ABD ve Rusya arasında kritik temas! Havada tehlikeli gerilim

Rusya ve ABD arasındaki insansız hava aracı (İHA) geriliminin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, ABD tarafının inisiyatifiyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya reddetmişti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA’nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek, "İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi" denilmişti.

ABD’ye ait İHA'nın "davetsiz misafir" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü" ifadeleri kullanılmıştı.

İHA krizi

ABD tarafından yapılan açıklamada, MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA’nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz’e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Putin havacılık tesisini ziyaret etti, uçuş simülatörü kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Sibirya bölgesinde Rusya'nın en önemli helikopter üreticilerinden Ulan-Ude havacılık tesisini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Putin ziyareti sırasında Mi-171A2 tipi helikopterin simülatörünü test etti. Bir eğitmen ile birlikte simülatörü kullanan Putin, manevralar yaparak başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

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Putin burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya bu yıl kalkınmada çok önemli bir evreyi geçti, bu 2022'nin en önemli sonucu olabilir" dedi. Rusya'nın ekonomik bağımsızlığının arttığını ifade eden Putin, düşmanlarının Rusya'nın birkaç hafta içinde batmasını beklediğini ancak bunun yaşanmadığını söyledi. Ulan-Ude havacılık tesisinde, Mi-8AMT, Mi-171 ve Mi-171A2 tipi helikopterler üretiliyor.