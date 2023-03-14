  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB o ülkelere askeri sevkiyat yardımlar için kullanılan fonu artırıyor! Konu hakkında flaş karar çıktı!

Suudi Arabistan planlıyor! 37 milyar dolarlık uçak siparişi: Tarihteki en büyük işlemini böyle duyurdu!

Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Kahramanmaraş korkutan deprem

Manchester United'ın harika çocuğu Kur'an okudu

Yaptığı binalarda çizik bile yok! O müteahhit işin sırrını böyle anlattı

Davutoğlu'na Kılıçdaroğlu şoku! Başkan'la birlikte tüm teşkilat partiden istifa etti

Gazeteci sordu! Putin açıkladı: 1 yıl sonra itiraf etti, dünya basınında hareketlilik yaşattı! Paniğe kapıldım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bayrak' iddiasına cevap

SP "kan vermeyiz" dedi, Kızılay depremzedenin ilacı oldu!
Dünya ABD ve Rusya arasında gerginlik! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar
Dünya

ABD ve Rusya arasında gerginlik! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

ABD, Karadeniz üzerinde düşürülen İHA, sonrası Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 22:25:00 -
ABD ve Rusya arasında gerginlik! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Rusya-ABD arasındaki İHA krizi nedeniyle ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy’nin de düşürülen İHA ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığına da güçlü bir mesaj ilettiğini belirterek, ABD’li yetkililerin olay hakkında müttefikleri ve ortakları bilgilendirdiğini söyledi.

İHA krizi

ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA’nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz’e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü
Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü

Dünya

Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Rusya'ya karşılık verecek mi? Uzmanlardan ilk açıklama
ABD Rusya'ya karşılık verecek mi? Uzmanlardan ilk açıklama

Dünya

ABD Rusya'ya karşılık verecek mi? Uzmanlardan ilk açıklama

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca
Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca

Dünya

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23