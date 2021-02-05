  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD ve Romanya'da görülmüştü! Türkiye'de de ortaya çıktı
Gündem

ABD ve Romanya'da görülmüştü! Türkiye'de de ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda ABD ve Romanya'da görülen 'Monolit' olayı Şanlıurfa'da da yaşandı. Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal blok, görenleri şaşkına çevirdi. Güvenlik güçleri, metal bloğun sırrını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:05:00 -
ABD ve Romanya'da görülmüştü! Türkiye'de de ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu.

Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı.

Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

Cevap aranan soru: Kimler, ne amaçla bıraktı?

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.Çevre sakinlerinden de olayı duyan metal bloğu görmeye koştu.

Şanlıurfa'daki gizemli bloktan kayda geçen görsellerle birlikte monolit olayına birlikte kısaca değinelim. ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

Utah'taki monolit sonrasında esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu.

Romanya'da ortaya çıkan monolitin sırrı çözülmüştü. Dev metal bloğun, bir grup Youtuber tarafından bölgeye bırakıldığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var
Gündem

Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var

Milletin parası ile cebini dolduran Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın, milletin değerlerine hakaret edenlere destek verd..
Bu açıklama ABD'den geldi: Her şey Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu
Medya

Bu açıklama ABD'den geldi: Her şey Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Amerikalı bir kadın, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Müslüman olduğunu açıkla..
Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı
Gündem

Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı

Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay