ABD ve Romanya'da görülmüştü! Türkiye'de de ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu.



Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı.



Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

Cevap aranan soru: Kimler, ne amaçla bıraktı?

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.Çevre sakinlerinden de olayı duyan metal bloğu görmeye koştu.



Şanlıurfa'daki gizemli bloktan kayda geçen görsellerle birlikte monolit olayına birlikte kısaca değinelim. ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti.



Utah'taki monolit sonrasında esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu.



Romanya'da ortaya çıkan monolitin sırrı çözülmüştü. Dev metal bloğun, bir grup Youtuber tarafından bölgeye bırakıldığı açıklanmıştı.