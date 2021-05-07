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Dünya ABD ve Merkel'den Libya için ağız birliği
Dünya

ABD ve Merkel'den Libya için ağız birliği

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un yabancı kuvvetlerin ülkeyi terk etmesini desteklediklerini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 05:02:00 -
ABD ve Merkel'den Libya için ağız birliği

ABD Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un yabancı kuvvetlerin ülkeyi terk etmesine dair çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Norland, yaptığı açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanı'nın ülkenin istikrarı için yabancı güçlerin çıkması çağrısını tamamen destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, pazartesi günü Trablus'a düzenlediği ziyarette Libyalı mevkidaşı Menguş ile ortak bir basın toplantısı düzenlemiş, Menguş, "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz" demişti.

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