ABD ve Kanada’ya yerli yazılım ihracatı

Buğra Kardan

Yazılım sektörü üretim ve ihracatta atılım yapmaya aday. Şu aşamada yerlilik oranını artırmaya odaklanan sektör temsilcileri, dış talebi karşılamak için ellerinden geleni yapıyor.

Firmaların ihracata önem verdiğini, yeni müşteriler edinmeyi planladığını anlatan Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve KORGÜN Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ufuk Güneş, bu çerçevede tanıtım faaliyetlerinin artacağını dile getirdi. Sektörün ihracatını 2,2 milyar dolar olarak açıklayan Güneş, “Ürünlerimiz ve servislerimiz pek çok ülkenin ilgi odağı” diye konuştu.

44 dalda ticaret

Dev ülkelere ihracat yaptıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: “Bunların başında ABD, Kanada ve Almanya bulunuyor. Ardından İngiltere ve Belçika geliyor. ABD’ye ağırlıklı olarak fintech yazılımları satıyoruz. Kanada’ya da telekomünikasyon, iletişim altyapıları konusunda önemli ihracatımız var. Telekomünikasyon ve perakendecilik CRM yazılımlarımız yoğun rağbet görüyor. Yine Polonya ve Romanya gibi ülkeleri ERP yazılımlarımızla buluşturuyoruz. Bölge ülkelerden de Katar’a, Ürdün’e ve Orta Asya ülkelerine hizmet sunuyoruz. Şu anda 44 alt dalda ihracat yapıyoruz ve başarılarımıza başarı eklemeye devam ediyoruz.”

Yazılım sektörünün ortalama büyümesinin yüzde 25’i geçtiğine işaret eden Güneş, “Ama 2018’de kur ataklarından ve ekonomik konjonktürden ötürü bu oran yüzde 15-20 mertebelerinde olacaktır” öngörüsünü paylaştı. 2019 için umutlu olan Güneş, şöyle devam eti:

KOBİ pazarı çok önemli

“Yazılım sektörümüzün enteresan tarafı var. Biz ihracata ağırlık veriyoruz ne var ki iç pazar da büyük potansiyel taşıyor. Örneğin KOBİ pazarı çok önemli. Toplam 1,5 milyon KOBİ’miz var. Bunların yüzde 70’i dijitalleşmeden çok uzak. Burada önemli fırsatlar var. Aksaklıklar olmazsa, her şey yolunda giderse muhakkak ki büyümemizi yüzde 30-35’e taşırız. Ama bunlar içinde bulunduğumuz gemiye bağlı. O geminin dalgalı değil, dingin sularda yoluna devam etmesi gerekiyor.”

Teşvik şart

Ülkemizin yerlilik oranında yüzde 90’ının aşılamadığına dikkat çeken Güneş, “Hedefimiz yüzde 99, belki de yüzde 100. Ama şu anda yüzde 60’lardayız. Demek ki, almamız gereken aşama çok. Burada çok önemli sıkıntılarımız var. Örneğin halen kamuda yerli yazılım kullanımında imtina ediliyor. Bir güvensizlik var. Sorun görülmeli, adım atılmalı, yerli yazılım ön plana taşınmalı, ülkemizde üretilen CRM, ERP gibi ürünleri tercih eden şirketlere vergi ve sigorta primi indirimleri tanınmalı” talebinde bulundu.

İstihdama dev katkı

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Güneş, derneğin bünyesinde 470’e yakın şirketin bulunduğuna dikkat çekerek, “Bunlar pazarın yüzde 80’ini, ihracatın yüzde 72’sini karşılıyor, 220 bin eleman istihdam ediyor. Yani yazılım Türkiye’nin önünü açıcı ana sektörlerden biri olarak önümüzde duruyor” dedi.

Hedef 50 milyar dolar

Yazılım sektörünün büyüklüğü 7 milyar dolar seviyesinde. Üretimin ve ihracatın rolüyle bu rakamın 2023’te 50 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Bilişim sektörünün de toplam gelirinin 30 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkacağı belirtiliyor.