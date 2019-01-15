ABD ve İsrail'in kuklası BAE yine şaşırtmadı! YPG'nin durumundan endişe duyuyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, Suriye'deki YPG'nin geleceklerine ilişkin bölgesel ve uluslararası endişelerin meşru olduğunu söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, YPG'nin geleceklerine ilişkin bölgesel ve uluslararası endişelerin meşru olduğunu söyledi.

Birçok kere Türkiye'ye eleştirilerde bulunan Gargaş, Twitter hesabından Suriyeli Kürtlerle ilgili açıklama yaptı.

'Endişeler meşru'

DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlara atıfta bulunan Gargaş, "YPG'nin DAEŞ terör örgütünü yenmekte oynadığı merkezi rol ışığında, onların geleceğine dair bölgesel ve uluslararası endişeler meşru" ifadelerini kullandı.

Gargaş açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bundan hareketle, YPG'nin rol ve konumunu sadece siyasi çerçeve de ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde ele almak Arapların çıkarına."