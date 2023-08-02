ABD ve İsrail’in gizlenmen skandalları! Bayraktar'dan önce neler olmuş neler

Sofistike savaş uçaklarının en büyük üreticisi olarak dünya çapında ses getiren Türkiye’nin mürettebatsız hava araçları hedef gösterilmeye devam ediliyor. Fondaş medyanın hemen her gün yeni bir karalama operasyonuyla hedef aldığı İHA/SİHA üreticisi Baykar firması üzerinden bütün savunma ve havacılık sektörü töhmet altında bırakılıyor.

Keşif, gözetleme, istihbarat toplama, silahlı taarruz gibi operasyonlarda güvenlik kuvvetlerine ciddi faydalar sağlayan yerli ve milli insansız hava araçları, orman yangınlarını anında tespit edip süratli müdahale edilmesi hususunda da ciddi fayda sağlıyor.

İSTEDİKLERİ İŞLEYİŞ BU

Peki Türkiye İHA ve SİHA’larını yerli olarak üretemeyip, ABD ve İsrail’den tedarik ettiği dönemlerde neler oluyordu?

Unutturulmaya çalışılan bu gerçekle ilgili bilgiler paylaşan Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarından önce ithal edilen ABD ve İsrail ürünlerinde neler yaşanıldığını anlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstihbaratçı İsmail Hakkı Pekin, geçmişte ABD’den 6 milyon dolara alınan 6 İHA’nın da kırıma uğradığını, bu araçların yüksek irtifada donarak işlevsiz hale geldiğini söyledi.

İHA’LARDA ABD VE İSRAİL FİYASKOSU

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:

- ABD’den 4 milyon dolara 4 İHA aldık, 4’ü de düştü. 2 milyon dolara 2 tane daha aldık, onlar da düştü. Donmama özelliği yoktu. Yüksek irtifalarda donuyordu. 6 milyon dolar çöpe gitti.

- İsrail’den ‘Heron’ kiraladık, Kullanan İsrailliydi, Cumartesi-Pazar çekip evine gidiyordu, Sanki teröristler cumartesi pazar tatil yapıyor. Ayrıca görüntüler çamur gibiydi, net değildi.

HEM YERLİ HEM UCUZ HEM NET

Pekin, Baykar firmasının yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar İHA’larla ilgili ise şunları söyledi:

- Şimdi Bayraktar İHA ile 3’te 1 fiyatına daha ucuz, çok net görüntü alıyorsunuz, Binlerce askerle yapacağınız operasyonu, aracın içinde oturan üç gençle yapıyorsunuz. Ne şehit veriyorsunuz, ne mayına basma riski var…

Kaynak: Haber7