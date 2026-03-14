ABD ve İsrail, İsfahan'da sanayi bölgesine saldırdı: 15'ten fazla ölü!
ABD ve İsrail, İsfahan’da sanayi bölgesine saldırdı: 15’ten fazla ölü!

ABD ve İsrail’in İran’ın İsfahan kentindeki Jey Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği füze saldırısında, ilk belirlemelere göre 15’ten fazla kişi hayatını kaybetti. Gece vardiyasında çalışan işçilerin hedef alındığı fabrikada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

İran’dan gelen son dakika haberine göre, ABD ve İsrail ordusu İsfahan’da bulunan stratejik Jey Sanayi Bölgesi’ne yönelik kapsamlı bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, saldırı doğrudan sanayi tesislerinin bulunduğu noktayı hedef aldı.

Füzelerin isabet ettiği bölgede büyük bir yıkım yaşanırken, saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

GECE VARDİYASINDA İŞÇİLER HEDEF ALINDI

Saldırıda özellikle ısıtma ve soğutma ekipmanları üreten büyük bir fabrikanın hedef alındığı açıklandı.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yaralanan çok sayıda sivil, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İran makamları, sivil üretim tesislerinin hedef alınmasını "terör eylemi" olarak nitelendirirken, bölgedeki gerilim zirve noktasına ulaştı.

