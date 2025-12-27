  • İSTANBUL
ABD ve İsrail arasında anlaşmazlık iddiası

İsrail ile ABD arasında Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesin ikinci aşamasının nasıl şekilleneceği konusunda ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığı ortaya çıktı. Tartışmanın merkezinde “yeniden inşa mı, silahsızlandırma mı?” sorusu bulunuyor.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde ateşkesin gelecek aşamasının yeniden inşa mı yoksa silahsızlandırma mı olacağıyla ilgili ABD ile İsrail arasında anlaşmazlık olduğunu yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına iki hafta içinde geçilmesini hedeflediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşasının silahsızlandırmayla eş zamanlı olarak ilerlemesini istediği, İsrail'in ise yeniden inşayla ilgili bir adım atılmadan önce "Hamas'ın dağıtılması ve Gazze'nin silahsızlandırılması konusunda ısrar ettiği" aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bina yıkımı ve arazi düzleştirme gibi eylemlerinin Filistinliler için planlanan yeni yerleşim bölgeleri için yapıldığı iddia edilen haberde, bunun ateşkesin sonraki aşamasının hazırlığı olduğu öne sürüldü.

Haberde, söz konusu bölgelerde hem İsrail ordusu hem de Hamas'ın bulunmayacağı savunuldu.

ABD'nin Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının bölgenin yeniden inşasına hazırlık olarak yerinden edilen Filistinlilerin geçici konteyner evlerde barındırılmasını kapsadığı belirtilen haberde, kurulması beklenen uluslararası istikrar gücü ile ilgili soru işaretlerine de dikkati çekildi.

Haberde, İtalya ve Endonezya'nın Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne asker göndermeyi kabul ettiği ve söz konusu istikrar gücünün Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) benzer bir yetkiyle faaliyet göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

